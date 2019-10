In der irakischen Stadt Kerbela ist es in der Nacht zu schweren Zusammenstößen gekommen.

Nach Angaben von Rettungskräften wurden mindestens 13 Menschen getötet und über 800 Personen verletzt. Sicherheitskräfte hatten demnach das Feuer auf die protestierende Menge eröffnet. In der Hauptstadt Bagdad hatten sich trotz einer nächtlichen Ausgangssperre Demonstranten auf dem Tahrir-Platz versammelt.



In mehreren irakischen Städten hatten gestern den vierten Tag in Folge tausende Menschen gegen die Regierung demonstriert. Der Protest richtet sich gegen die weit verbreitete Korruption und die schlechte Wirtschaftslage im Land. Seit Anfang des Monats kamen bei den Kundgebungen mehr als 200 Menschen gewaltsam ums Leben.