Bei einem Luftangriff der US-Armee im Irak ist einer der ranghöchsten Generäle des Iran getötet worden. Es handelt sich um den Chef der iranischen al-Kuds-Brigaden namens Soleimani. Seinen Tod bestätigten sowohl US-Regierungsvertreter als auch die iranische Eliteeinheit selbst.

Laut Berichten befand sich Soleimani in einem Fahrzeugkonvoi der pro-iranischen Miliz Hasched-al-Schaabi, der auf dem Gelände des Flughafens in Bagdad von mehreren Raketen getroffen wurde. Nach Angaben der Miliz wurden bei der Attacke auch sieben ihrer Mitglieder getötet, darunter der stellvertretende Anführer.



Die US-Armee hatte erst kürzlich Stellungen pro-iranischer Milizen im Irak und in Syrien aus der Luft bombardiert. Aufgebrachte anti-amerikanische Demonstranten griffen daraufhin die amerikanische Botschaft in Bagdad an. US-Außenminister Pompeo hatte den nun getöteten Vize-Chef der Hasched-al-Schaabi-Miliz als einen der Verantwortlichen für den Sturm auf die Botschaft bezeichnet.