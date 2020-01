Die US-Regierung hat enttäuscht auf die Forderung des irakischen Parlaments nach einem Abzug aller internationalen reagiert.

Das Außenministerium in Washington erklärte, man appelliere an den Irak, die Entscheidung zu überdenken. Die USA warteten nun auf weitere Informationen bezüglich des "rechtlichen Status'" der Resolution. Derweil kündigte die Regierung in Bagdad an, mit der Umsetzung des Beschlusses zu beginnen. Darin fordert das Parlament den Abzug aller Truppen, die Teil des Anti-IS-Bündnisses sind. Zudem soll der geschäftsführende Ministerpräsident Mahdi das irakische Gesuch um militärische Hilfe im Kampf gegen den IS zurückzuziehen. Darüber hinaus sollen ausländische Einheiten künftig den Luftraum des Landes nicht mehr nutzen dürfen.



Derzeit sind rund 5.000 US-Soldaten im Irak stationiert. Die Bundeswehr will wegen der Spannungen zunächst keine neuen Ausbildungs-Soldaten in das Land schicken.