Die USA haben nach der Rücktrittsankündigung des irakischen Premierministers Mahdi zu Refomen im Land aufgerufen.

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Washington erklärte, die Vereinigten Staaten teilten die legitimen Anliegen der protestierenden Menschen im Irak. Notwendig seien ein neues Wahlrecht sowie mehr Anstrengungen im Kampf gegen Korruption und Arbeitslosigkeit.



Zuvor hatte das Büro Mahdis in Bagdad mitgeteilt, dass der Regierungschef den Weg für eine neue Führung des Landes freimachen werde. So wolle er verhindern, dass der Irak in weitere Gewalt und Chaos abgleite. Mahdi reagierte auf die seit Wochen anhaltenden Proteste gegen die Regierung. Die Demonstranten beklagen Korruption und einen zu großen Einfluss des Nachbarlandes Iran.