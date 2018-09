Die USA schließen vorübergehend ihr Konsulat in der südirakischen Stadt Basra.

Grund seien Sicherheitsbedenken, sagte der amerikanische Außenminister Pompeo. Das diplomatische Personal werde an anderen Orten untergebracht. Vor kurzem war in Basra der Flughafen mit Raketen beschossen worden. Das US-Konsulat befindet sich in der Nähe. Die Regierung in Washington macht für die Angriffe Verbündete des Iran verantwortlich.