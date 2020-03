Im Irak hat es erneut einen Raketenangriff auf einen internationalen Militärstützpunkt gegeben.

Nach irakischen Angaben schlugen mehrere Geschosse auf der Armeebasis in Tadschi nahe der Hauptstadt Bagdad ein. Mindestens zwei Soldaten seien verletzt worden.



Am Mittwoch waren bei einem Angriff auf den Stützpunkt zwei US-Bürger und eine britische Soldatin getötet worden. Nach dem Angriff hatten die USA Vergeltungsangriffe auf pro-iranische Milizen geflogen. Dabei kamen nach irakischen Angaben sechs Menschen ums Leben.



In den vergangenen Monaten hatte es zahlreiche Angriffe auf US-Stützpunkte im Irak gegeben.