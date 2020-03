Im Irak hat es erneut einen Raketenangriff auf einen auch von Deutschland genutzten internationalen Militärstützpunkt gegeben.

Dabei wurden nach Angaben der von den USA geführten Anti-IS-Koalition drei Soldaten verletzt. Insgesamt seien 25

Raketen auf der Basis in Tadschi nahe der Hauptstadt Bagdad eingeschlagen. Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf das Einsatzführungskommando der Bundeswehr bei Potsdam meldet, sind unter den Verletzten keine deutschen Soldaten.



Erst am Mittwoch waren bei einem Angriff auf den Stützpunkt zwei US-Bürger und eine britische Soldatin getötet worden. Nach dem Angriff hatten die USA Vergeltungsangriffe auf pro-iranische Milizen geflogen. Dabei kamen nach irakischen Angaben sechs Menschen ums Leben. In den vergangenen Monaten hatte es zahlreiche Angriffe auf US-Stützpunkte im Irak gegeben.