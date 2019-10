Im Irak hat es bei neuerlichen Protesten gegen die Regierung auch gestern wieder Tote gegeben.

Mindestens 15 Menschen kamen in Bagdad, Nasiriya und Hilla ums Leben, viele wurden verletzt. In der Nacht wurden Anti-Terror-Einheiten eingesetzt, um die Demonstrationen aufzulösen, unter anderem auf dem Tahrir-Platz in Bagdad. In der Hauptstadt hatten hunderte Menschen versucht, in die geschützte sogenannte "Grüne Zone" im Zentrum zu gelangen. Dort liegen zahlreiche Regierungsgebäude und Botschaften. Die Demonstranten werfen der Regierung von Premierminister Mahdi unter anderem Korruption vor.



Am Vortag war die Gewalt bei landesweiten Massenprotesten eskaliert. Bei den zweitägigen Auseinandersetzungen wurden mindestens 67 Menschen getötet und mehr als 2.300 verletzt.