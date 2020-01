Vor der US-Botschaft im Irak ist es den zweiten Tag in Folge zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften gekommen.

Wie die irakische Nachrichtenagentur INA mitteilte, wurden mehrere Personen durch den Einsatz von Tränengas verletzt. Augenzeugen berichteten, dass mehrere hundert Demonstranten die Nacht in der Nähe des Botschaftsgeländes in Bagdad verbracht hätten. Gestern hatten Demonstranten versucht, den Komplex zu stürmen. Dabei setzten sie mehrere Wachhäuschen in Brand. Die USA kündigten an, zusätzliche Truppen in die Region zu schicken.



US-Präsident Trump sagte auf seinem Anwesen in Florida, er gehe nicht davon aus, dass die Spannungen zu einem Krieg mit dem Iran führen würden. Zuvor hatte er den Iran für die Angriffe auf die US-Botschaft in Bagdad verantwortlich gemacht. Der Iran verfügt im Irak über großen politischen Einfluss. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran wies die Vorwürfe zurück.