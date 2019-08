Die arabischen Staaten am Persischen Golf brauchen nach Ansicht von Iraks Außenminister Hakim keine ausländische Hilfe für die Sicherung der Schifffahrt.

Ein solcher Einsatz würde nur Spannungen in der Region erhöhen, erklärte Hakim per Twitter. Damit reagierte er auf das Streben Washingtons nach einer von den USA angeführten Marine-Mission in der Straße von Hormus. Der Iran hat dort kürzlich Schiffe aufgebracht, was den Konflikt mit dem Westen verschärft hatte. Die Vereinigten Staaten möchten, dass ein internationales Bündnis die kommerzielle Schifffahrt im Persischen Golf sichert.