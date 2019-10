Im Irak sind tausende Menschen aus Protest gegen Arbeitslosigkeit und Korruption auf die Straße gegangen.

Dabei kam es zu Ausschreitungen, bei denen allein in Bagdad ein Demonstrant getötet und mehr als 200 Menschen verletzt wurden. Auch bei Protesten im Süden des Landes gab es einen Toten. In der irakischen Hauptstaddt waren die Sicherheitskräfte mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Teilnehmer der Kundgebung vorgegangen. Augenzeugen berichteten, die Polizisten hätten am Tahrir-Platz auch in die Luft geschossen, um die Proteste aufzulösen.