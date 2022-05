Der Sieger der jüngsten Parlamentswahl im Irak, Muktadr al-Sadr, trieb die rigide Gesetzgebung voran. (Archivbild) (AFP)

Die Abgeordneten in Bagdad stimmten mit deutlicher Mehrheit für ein entsprechendes Gesetz. Die Bestimmung gilt nicht nur für Iraker im In- und Ausland, sondern auch für ausländische Institutionen, Firmen und Privatpersonen, die im Irak tätig sind. Verstöße können mit lebenslanger Haft oder dem Tod bestraft werden. Eingebracht wurde der Gesetzentwurf durch das Bündnis um den schiitischen Geistlichen Muktada al-Sadr, das die Parlamentswahl im Oktober gewonnen hatte. Anders als andere arabische Staaten will das irakische Parlament eine Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zu Israel verhindern. Im vergangenen Herbst hatten dies rund 300 Teilnehmer einer Konferenz in den kurdischen Autonomiegebieten gefordert. Die Regierung ging danach juristisch gegen etliche Teilnehmer vor.

