Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die USA hat das irakische Parlament ein Ende aller ausländischen Militäreinsätze gefordert. Aktuell sind etwa 5.000 US-Soldaten im Irak stationiert.

Die Abgeordnetenverabschiedeten eine entsprechende Resolution und folgten damit einer Aufforderung des irakischen Ministerpräsidenten Mahdi. Darin heißt es, der Einsatz der von den USA geführten Anti-IS-Koalition müsse beendet werden. Die Regierung in Bagdad solle ihre Bitte um Beistand zurückziehen.



Zuvor hatte Mahdi vor dem Parlament erklärt, ein Abzug der ausländischen Streitkräfte wäre für den Irak das Beste - ungeachtet aller innen- und außenpolitischen Schwierigkeiten, die eine solche Entscheidung mit sich brächte. Zwischen 2011 und 2014 seien keine US-Soldaten im Irak gewesen. In dieser Zeit hätten die Beziehungen zwischen seinem Land und den USA nicht gelitten.



Mahdi nannte die Tötung Soleimanis sowie eines pro-iranischen Milizenführers durch einen amerikanischen Luftschlag ein politisch motiviertes Attentat. Soleimani war am Freitag durch einen US-Luftschlag in der Nähe des Flughafens von Bagdad getötet worden.

USA drohen mit weiteren Tötungen

Die USA haben mit weiteren Tötungen iranischer Führungspersonen gedroht, sollte das Land amerikanische Ziele attackieren. US-Außenminister Pompeo sagte, solche gezielten Tötungen wären rechtens. Er sei sicher, dass der Iran die Botschaft verstehe.



Zuvor hatte bereits US-Präsident Trump mit Angriffen auf 52 iranische Ziele gedroht, darunter kulturelle Stätten. Die Zahl 52 stehe stellvertretend für die Zahl der amerikanischen Geiseln bei der Besetzung der US-Botschaft in Teheran 1979. Das Außenministerium in Teheran erklärte, die Äußerungen Trumps seien inakzeptabel und verstießen gegen internationales Recht.

EU versucht zu vermitteln

Die EU bemühte sich um Entspannung. Der EU-Außenbeauftragte Borrell rief den Iran in einem Telefonat mit dessen Außenminister Sarif zu einer Deeskalation der Lage im Nahen Osten auf. Er lud Sarif zu Gesprächen nach Brüssel ein, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.



Im iranischen Ahwas nahmen zehntausende Menschen an einem Trauerzug für Soleimani teil. Weitere Zeremonien sind angesetzt, eine davon in der Hauptstadt Teheran. Am Dienstag soll Soleimani in seiner Geburtsstadt Kerman beigesetzt werden.