Im Iran ist ein Frachtflugzeug des Militärs verunglückt.

Dabei kamen nach Angaben der Streitkräfte 15 der 16 Menschen an Bord ums Leben, wie die halbstaatliche Nachrichtenagentur Fars berichtet. Der Unfall habe sich bei einer Notlandung auf dem Flughafen Fath westlich der Hauptstadt Teheran ereignet, der den paramilitärischen Revolutionsgarden gehört. Die Boeing 707 sei am Ende der Landebahn auf eine Mauer geprallt und in Flammen aufgegangen.