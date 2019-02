Im Iran sind bei einem Selbstmordanschlag auf einen Bus der Revolutionsgarden mindestens 20 Menschen getötet worden.

Wie die staatliche Agentur Irna weiter meldet, gab es zahlreiche Verletzte. Der Anschlag habe sich in der südöstlichen Provinz Sistan-Belutschistan ereignet. Bisher habe sich niemand dazu bekannt. In Medienberichten ist die Rede von islamistischen Gruppen, die der Terrormiliz IS nahestehen.



Durch Sistan-Belutschistan an den Grenze zu Pakistan und Afghanistan verläuft eine Drogenschmuggelroute. Immer wieder kommt es dort zu Zusammenstößen der Revolutionsgarden mit Kriminellen.



Die Revolutionsgarden bilden neben der regulären Armee die zweite Säule der iranischen Streitkräfte. Oberbefehlshaber ist der oberste Führer Ajatollah Chamenei.