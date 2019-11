Im Iran haben Demonstranten den 40. Jahrestag der Besetzung der US-Botschaft in Teheran gewürdigt.

Tausende Menschen nahmen an einer Veranstaltung vor der ehemaligen US-Botschaft teil, wie Nachrichtenagenturen und das staatliche Fernsehen berichteten. Dabei wurden Rufe wie "Nieder mit den USA" laut. In einer Abschlusserklärung hieß es, dass die USA nie wieder Fuß im Iran fassen würden. Auch in einigen Provinzen des Landes fanden Kundgebungen statt.



Im November 1979 hatten iranische Studenten die US-Botschaft besetzt, um gegen die Aufnahme des gestürzten Schahs Reza Pahlavi in den USA zu demonstrieren. US-Botschaftsangehörige wurden 444 Tage als Geisel gehalten. Bis heute gibt es keine diplomatischen Beziehungen mehr zwischen den USA und dem Iran.