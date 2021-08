Im Iran sind mehr Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages registriert worden als je zuvor.

Das Gesundheitsministerium in Teheran meldete fast 40.000 Neuinfektionen seit dem Vortag und 542 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Als Ursache für den Anstieg gilt die Delta-Variante des Virus. Krankenhäuser und Pflegepersonal im Iran geraten an ihre Grenzen: In vielen Städten sind die Intensivstationen und Notaufnahmen mit neuen Corona-Patienten überfüllt. Allein für heute wurden den Behörden zufolge rund 6.500 weitere schwere Fälle übermittelt.



Das iranische Gesundheitsministerium hatte vergangene Woche einen zweiwöchigen Lockdown gefordert, auch der oberste geistliche Führer, Ajatollah Chamenei, hatte sich dafür ausgesprochen. Bisher aber wurde dies vom Corona-Krisenstab abgelehnt, aus Furcht vor den wirtschaftlichen Schäden.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.