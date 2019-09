Der Iran schließt direkte bilaterale Gespräche mit den USA aus.

Das geistliche Oberhaupt Ajatollah Chamenei sagte in Teheran, Verhandlungen bedeuteten, dass die amerikanische Kampagne des maximalen Drucks auf den Iran Erfolg habe. Darum seien sich die Vertreter der Islamischen Republik - darunter auch der Präsident und der Außenminister - in ihrer Ablehnung von Gesprächen einig. Ein Dialog sei nur möglich, wenn die USA zum Atomabkommen zurückkehrten und Reue zeigten. In diesem Fall könnten die Vereinigten Staaten an multilateralen Verhandlungen mit den anderen Vertragspartnern teilnehmen.



Zuletzt hatten Drohnenangriffe auf saudische Ölanlagen für Spannungen gesorgt. Die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen reklamierten die Tat für sich. Saudi-Arabien und die USA machen aber den Iran dafür verantwortlich, dem sie die Unterstützung der Huthi vorwerfen. Der Iran bestreitet jede Beteiligung an den Angriffen.



Der CDU-Außenpolitiker Röttgen warnte vor einer Eskaltion der Situation. Er sagte im Deutschlandfunk, die Region stehe kurz vor einem Krieg. Nato-Generalsekretär Stoltenberg forderte die Konfliktparteien auf, weitere Angriffe zu verhindern.