Der Iran hält Medienberichten zufolge am Sonntag im Persischen Golf die jährliche Marineparade ab.

Wie die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf Admiral Mohammadi berichtet, sollen mehr als 200 Schiffe der Seestreitkräfte der Armee, der Küstenwache und der Revolutionsgarden daran teilnehmen. Anlass ist der Jahrestag des Beginns der Iran-Irak-Kriegs. Dieser war am 22. September 1980 ausgebrochen und endete acht Jahre später am 20. August 1988 mit einem Waffenstillstand.



Nach den Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien ist die Lage in der Region derzeit äußert angespannt. Das Königreich und auch die USA machen den Iran dafür verantwortlich. Teheran bestreitet jegliche Beteiligung.