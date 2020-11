Nach der Tötung des Atomwissenschaftlers Fachrisadeh hat der Iran Vergeltung angekündigt.

Der Generalstabschef der Streitkräfte, Bagheri, sagte in Teheran, man werde - Zitat - "fürchterliche Rache" üben. Der iranische Außenminister Sarif machte Israel für den Anschlag mitverantwortlich. Er sprach von einem Akt des Staatsterrors.



Angreifer hatten gestern in einem Vorort Teherans das Feuer auf Fachrisadeh in seinem Fahrzeug eröffnet. Er wurde schwer verletzt und starb später im Krankenhaus. Sicherheitskräfte töteten nach Angaben der Behörden mehrere der Angreifer. Über die Täter ist noch nichts genaueres bekannt. Die Regierung in Israel lehnte einen Kommentar zu der Tötung ebenso ab wie das US-Verteidigungsministerium.



Fachrisadeh war Mitglied der iranischen Revolutionsgarden. Er soll Anfang der 2000er Jahre das iranische Atom-Programm "Amad" geleitet haben, bei dem es sich nach Einschätzung Israels und des Westens um ein militärisches Vorhaben handelte.

