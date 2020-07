Der Brand einer Halle für Zentrifugen in der iranischen Urananreicherungs-Anlage Natans hat offenbar doch beachtliche Schäden angerichtet.

Wie ein Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde entgegen vorheriger Angaben mitteilte, wurden bei dem Feuer am Mittwoch diverse Geräte beschädigt oder komplett zerstört. Der finanzielle Schaden sei hoch. Der Vorfall habe jedoch keine Auswirkungen auf die Arbeit in der Atomanlage selbst gehabt. Zudem sei kein radioaktives Material ausgetreten. Weitere Details sowie die genaue Ursache des Vorfalls will die iranische Führung vorerst nicht bekanntgeben.