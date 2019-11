Die Internationale Atomenergiebehörde hat bestätigt, dass der Iran in der unterirdischen Anlage in Fordo wieder Uran anreichert.

Das geht aus dem jüngsten Bericht der IAEA hervor, aus dem mehrere Nachrichtenagenturen zitieren. Demnach kommen in Fordo auch fortschrittlichere Zentrifugen zum Einsatz als früher. Die Urananreicherung in Fordo ist nach dem Atomabkommen von 2015 eigentlich verboten. Die Islamische Republik hat bereits selbst mitgeteilt, die Regeln zu brechen - als Reaktion darauf, dass die USA ihrerseits aus dem Vertrag ausgestiegen waren und harte Sanktionen gegen den Iran verhängt hatten.



Die Inspektoren der IAEA fanden dem Bericht zufolge auch Uran-Partikel an einem Ort, den der Iran bisher nicht entsprechend ausgewiesen hatte.