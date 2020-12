Bundesaußenminister Maas hat den Iran erneut zur Einhaltung des Atomabkommens aufgefordert.

Nach einem Onlinetreffen von Ministern aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland, China und dem Iran sagte Maas, angesichts der positiven Signale aus den USA komme es nun auf den Iran an, die Vereinbarung am Leben zu halten. Dieses - Zitat - "letzte Zeitfenster" dürfte nicht verspielt werden.



US-Präsident Trump hatte das Abkommen vor zwei Jahren einseitig aufgekündigt. Der Iran rückte in der Folge schrittweise von den Vereinbarungen ab und fuhr die Urananreicherung hoch. Der designierte US-Präsident Biden kündigte an, zu dem internationalen Abkommen zurückkehren zu wollen.

