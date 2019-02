Der iranische Außenminister Sarif hat nach übereinstimmenden Berichten seinen Rücktritt eingereicht. Zunächst veröffentlichte Sarif seine Entscheidung auf Instagram. Später bestätigten verschiedene Quellen seinen Rückzug, so etwa das Außenministerium in Teheran.

In Sarifs Erklärung heißt es, er entschuldige sich - dafür, dass er nicht mehr in der Lage sei, sein Amt weiter auszuüben und für alle seine Unzulänglichkeiten in seiner Amtszeit.



Sarif gilt innerhalb der iranischen Führung ebenso wie Präsident Rohani als Vertreter einer eher gemäßigten Haltung. Er war unter anderem maßgeblich an den Verhandlungen über das Atomabkommen mit dem Iran beteiligt, das 2016 in Kraft trat. Die USA zogen sich unter Präsident Trump aus dem Vertrag zurück, die europäischen Vertragspartner stehen zu der Vereinbarung.