Der iranische Außenminister Sarif hat seinen Rücktritt eingereicht. Er war seit 2013 im Amt und maßgeblich am Atomabkommen mit der Islamischen Republik beteiligt. Präsident Rohani muss den Rücktritt noch offiziell akzeptieren.

In einer Erklärung auf Instagram entschuldigt sich Sarif - dafür, dass er nicht mehr in der Lage sei, sein Amt weiter auszuüben und für alle seine Unzulänglichkeiten in seiner Amtszeit. Sarif hatte vor kurzem noch an der Münchner Sicherheitskonferenz teilgenommen. Er gilt innerhalb der iranischen Führung als Vertreter einer gemäßigten Haltung und wurde zuletzt immer stärker von konservativen Hardlinern kritisiert.



Das Atomabkommen mit dem Iran hat in den vergangenen Jahren immer wieder für politische Spannungen gesorgt - auch international. Die USA zogen sich unter Präsident Trump aus dem Vertrag zurück, die europäischen Vertragspartner stehen zu der Vereinbarung.