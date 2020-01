Die USA verweigern dem iranischen Außenminister Sarif nach dessen Angaben das Visum für eine Reise zu den Vereinten Nationen.

Der amerikanische Außenminister habe der UNO offenbar mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten keine Zeit hätten, ein Visum auszustellen, sagte Sarif der Nachrichtenagentur Isna. Dies sei ein Zeichen für den Bankrott der US-Regierung.

Der iranische Außenminister wollte am Donnerstag an einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York teilnehmen.



In Brüssel sind noch heute Beratungen zur Iran-Frage angesetzt. Dabei wird Bundesaußenminister Maas mit seinen Kollegen aus Großbritannien und Frankreich die Lage erörtern. Hintergrund des Treffens in der belgischen Hauptstadt sind die Spannungen nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die US-Armee.