Im Streit mit den USA um den Abschuss einer amerikanischen Drohne hat der Iran Daten veröffentlicht, die seine Position untermauern sollen.

Der iranische Außenminister Sarif präsentierte per Twitter eine Karte mit detaillierten Koordinaten. Diese zeigten, dass die Drohne im iranischen Luftraum abgeschossen worden sei, erklärte Sarif. Nach US-Angaben wurde die Drohne hingegen in internationalem Luftraum zerstört.



Ein Regierungssprecher in Teheran drohte den USA mit Konsequenzen, sollten sie den iranischen Luftraum noch einmal verletzen. Der iranische Generalstab warnte zudem, schon ein einziger Schuss könne die Nahost-Region in Brand setzen. US-Präsident Trump hatte den Iran in der vergangenen Nacht seinerseits gewarnt, im Falle einer militärischen Konfrontation würde es eine Vernichtung geben, wie man sie noch nie gesehen habe.



Am Montag befasst sich der UNO-Sicherheitsrat auf Antrag der USA mit der jüngsten Eskalation. Nach dem Drohnen-Abschuss hatte Trump laut eigenen Angaben einen Angriff auf den Iran angeordnet, diesen dann aber am Donnerstag kurz vor Beginn doch noch gestoppt.