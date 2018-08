Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Chamenei, hat der Regierung seines Landes direkte Verhandlungen mit den USA untersagt.

Er verbiete jegliche Gespräche mit Washington, erklärte Chamenei nach Angaben des staatlichen Fernsehens. Dieses Verbot gelte auch für das von US-Präsident Trump vorgeschlagene Treffen mit seinem iranischen Kollegen Ruhani.

"Wie soll man mit einer betrügerischen Regierung verhandeln", erklärte Chamenei in einer Rede in Teheran. "Wie einst der Revolutionsführer Ruhollah Chomeini" verbiete er deshalb Verhandlungen mit Washington. "Die Iraner sollten wissen: Es gibt weder Krieg noch Verhandlungen mit den USA".



Die iranische Führung präsentierte unterdessen neue Kurzstreckenraketen. Verteidigungsminister Hatami sagte in Teheran, nichts könne die ballistischen Flugkörper stoppen.



Die USA hatten das internationale Atomabkommen mit dem Iran im Mai aufgekündigt und Sanktionen gegen das Land wieder eingesetzt.