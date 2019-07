Der Iran bereitet nach Behördenangaben die Wiederaufnahme des Betriebs der umstrittenen Atomanlage in der Stadt Arak vor.

Die Nachrichtenagentur ISNA berichtet, der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, Salehi, habe sich dazu mit Parlamentsabgeordneten getroffen. Auch auf der Internetseite der Agentur IRNA wird Salehi entsprechend zitiert. Der Schwerwasserreaktor in Arak war nach Erkenntnissen westlicher Kontrolleure in der Lage, waffenfähiges Plutonium herzustellen. im Zuge des Atomvertrages 2015 hatte die iranische Seite zugesagt, den Reaktor nicht in dieser Weise zu nutzen.