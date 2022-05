Persischer Golf

Iranisches Schiff im Persischen Golf (Atta Kenara/AFP)

In einer Erklärung werden die Tanker nicht näher bezeichneter Verstöße bezichtigt. Das griechische Außenministerium warf den iranischen Behörden "Piraterie" vor und forderte die sofortige Freilassung der Schiffe und ihrer Besatzungen. Nach griechischen Angaben wurden die Tanker in internationalen Gewässern überfallen. Aus US-Verteidigungskreisen verlautete, die beiden Schiffe seien in iranische Gewässer gedriftet.

Zuvor hatte Griechenland die USA dabei unterstützt, einen iranischen Öltanker im Mittelmeer zu beschlagnahmen - wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Sanktionen. Der Iran hatte daraufhin mit "Strafmaßnahmen" gedroht.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.