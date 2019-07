Nach der Beschlagnahmung eines britischen Tankers in der Straße von Hormus hat die Regierung in London Schiffen empfohlen, die Region zu meiden.

Man sei zutiefst besorgt über die inakzeptablen Aktionen

Teherans, erklärte ein Sprecher. Diese stellten eine Herausforderung für die internationale Freiheit der Schifffahrt dar.



Der Iran begründete die Festsetzung des britischen Tankers damit, dass es einen Zusammenstoß mit einem Fischerboot gegeben habe. Die Behörden kündigten eine Untersuchung an.



Ein zweites Schiff wurde mehrere Stunden an der Weiterfahrt gehindert. Die USA kündigten derweil die Stationierung von Soldaten in Saudi-Arabien an. In amerikanischen Medien ist von 500 Einsatzkräften die Rede.