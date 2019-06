In der diplomatischen Krise um Angriffe auf zwei Öltanker im Golf von Oman hat die iranische Regierung den britischen Botschafter zu einer Unterredung einbestellt. Ein Vertreter des iranischen Außenministeriums ersuchte Botschafter Macaire nach Angaben der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA um eine Erklärung.

Die iranische Regierung spricht von einer "blinden und hastigen Zustimmung" zur Haltung der US-Regierung, den Iran für die Attacken verantwortlich zu machen. Großbritanniens Außenminister Hunt hatte die Vorfälle im Golf von Oman als "sehr besorgniserregend" bezeichnet. Die Führung in Teheran nannte die Vorwürfe "alarmierend". Der Iran sehe es vielmehr als seine Aufgabe an, für die Sicherheit in der für die Schifffahrt wichtigen Straße von Hormus zu sorgen.



Inzwischen ist die Besatzung eines beschädigten Tankers nach Angaben der norwegischen Reederei in den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen. Die 23 Crew-Mitglieder seien von der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas nach Dubai geflogen worden.