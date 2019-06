Der Iran will zentrale Auflagen des Atomabkommens von 2015 nicht mehr einhalten.

Ein Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde teilte mit, in zehn Tagen werde das Land bei den Uranvorräten die vereinbarte Obergrenze von 300 Kilogramm überschreiten. Außerdem habe man für die heimischen Reaktoren einen Bedarf an Uran, das auf bis zu 20 Prozent angereichert sei. Der Atomvertrag sieht eine Schwelle von 3,67 Prozent vor.



Der Konflikt um das internationale Abkommen begann vor gut einem Jahr, als US-Präsident Trump den Ausstieg seines Landes verkündete. Die EU-Vertragspartner halten zwar an dem Vertrag fest. Sie tun aber aus Sicht Teherans nicht genug gegen die Sanktionen der USA, die den Iran wirtschaftlich immer härter treffen.