Die Bundesregierung hat die Festsetzung eines britischen Tankers in der Meerenge von Hormus aufs Schärfste verurteilt.

Dies sei ein nicht zu rechtfertigender Eingriff in die zivile Schifffahrt, hieß es in einer Erklärung des Auswärtigen Amtes. Der Iran wurde aufgefordert, den Tanker und die Besatzung unverzüglich freizugeben. Eine weitere Eskalation der Lage wäre sehr gefährlich. Ein zweites Schiff war vorübergehend an der Weiterfahrt gehindert worden.



Nach der Beschlagnahmung des britischen Tankers durch den Iran empfahl die Regierung in London Schiffen, die Region zu meiden. Außenminister Hunt drohte Teheran auf Twitter erneut mit ernsten Konsequenzen. Die Aktion in der Golfregion deute darauf hin, dass der Iran einen gefährlichen Weg der Destabilisierung gewählt habe, erklärte Hunt.



Der Iran begründete die Festsetzung des britischen Tankers damit, dass es einen Zusammenstoß mit einem Fischerboot gegeben habe. Die Behörden kündigten eine Untersuchung an.



Die USA wollen weitere Soldaten in Saudi-Arabien stationieren. In amerikanischen Medien ist von 500 Einsatzkräften die Rede.