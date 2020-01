Nach den iranischen Raketenangriffen auf Militärstützpunkte im Irak prüft die Bundesregierung den Abzug weiterer Soldaten aus dem Land.

Eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums sagte in Berlin, konkret gehe es um einen Teilabzug aus Erbil im Nordirak. Dort sind derzeit knapp 120 Bundeswehrsoldaten an einer Ausbildungs- und Stabilisierungsmission beteiligt. Das Auswärtige Amt erklärte, es gehe um den Schutz der Einheiten. Ein möglicher Teilabzug stelle noch keine Vorentscheidung über die künftige Zusammenarbeit mit dem Irak dar. Die Bundeswehr hatte wegen der Entwicklung bereits 35 Soldaten nach Kuwait und Jordanien verlegt.



Der Iran hatte in der vergangenen Nacht Raketen auf die Stützpunkte Erbil und Ain al-Assad abgefeuert. Der Angriff war eine Reaktion auf die gezielte Tötung von General Soleimani durch die USA.



Der irakische Präsident Saleh warnte davor, sein Land könne in ein "Schlachtfeld" verwandelt werden.