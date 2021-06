Der Oberste geistliche Führer des Iran, Ayatollah Chamenei, hat den Impfstoff erhalten, der in der Islamischen Republik entwickelt wurde.

Das Staatsfernsehen zitiert Chamenei mit den Worten, er sei nicht an einem Präparat aus dem Ausland interessiert gewesen. Es gehe um die nationale Ehre des Iran. Der verwendete Impfstoff wird auf Basis inaktivierter Viren produziert. Er hat Ende vergangener Woche eine Notfallzulassung im Iran bekommen. Daten zur Wirksamkeit des Präparates hat das Land nicht veröffentlicht. Nach Darstellung der Regierung liegt der Schutz bei rund 85 Prozent.



Der Iran ist eines der weltweit am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder. Die Impfkampagne wird beeinflusst durch ein Importverbot für Vakzine etwa aus Großbritannien und den USA. Laut Berichten arbeitet der Iran an der Entwicklung weiterer, eigener Impfstoffe. Außerdem soll bald ein gemeinsam mit Kuba produziertes Präparat zur Verfügung stehen.

