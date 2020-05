Irans religiöser Führer Chamenei hat seine verbalen Angriffe gegen Israel fortgesetzt.

Er sagte in einer im Fernsehen übertragenene Rede zum sogenannten "Al Kuds-Tag", der Kampf für die Befreiung Palästinas sei islamische Pflicht. Ziel sei die Rückkehr aller Palästinenser in ihr Land. Zudem müsse die Präsenz des israelischen Regimes in der Region - Zitat - "normalisiert" werden. Bereits gestern hatte Chameinei Israel "Staatsterrorismus" vorgeworfen und dem Land mit Vernichtung gedroht. Dabei nutzte er ein Wort, dass auf deutsch mit "Endlösung" übersetzt werden kann.



Der jährliche Al-Kuds-Tag wurde 1997 vom damaligen Revolutionsführer Chomenei ausgerufen und richtet sich gegen die israelische Annektion Ost-Jerusalems.