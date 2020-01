Der Iran hat einen neuen Chef der Al-Kuds-Brigaden ernannt.

Den Posten übernehme nach dem Märtyrertod des glorreichen Generals Soleimani der Brigadegeneral Kaani, teilte Irans geistliches Oberhaupt Chamenei mit. Das iranische Außenministerium in Teheran bestellte den Geschäftsträger der Schweizer Botschaft in Teheran ein, um gegen den - so wörtlich - Staatsterorrismus der USA zu protestieren. Die Schweiz vertritt die diplomatischen Interessen Washingtons in der Islamischen Republik, da die Vereinigten Staaten dort keine Gesandtschaft unterhalten. - Aus vielen Teilen des Irans wurden Kundgebungen gegen die USA gemeldet. In Bagdad wird das irakische Parlament morgen zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen, um die Lage zu erörtern. Es sei an der Zeit, der Rücksichtslosigkeit und Arroganz der Vereinigten Staaten ein Ende zu bereiten, hieß es. Die USA hatten den Kommandeur der Al-Kuds-Brigaden gestern in der Nähe des Flughafens der irakischen Hauptstadt getötet. Er hatte eine wichtige Rolle dabei gespielt, den Einfluss des Iran im Irak, in Syrien und im Libanon auszuweiten.