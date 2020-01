Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Chamenei, hat erstmals seit acht Jahren wieder ein Freitagsgebet in Teheran geleitet.

Dabei ging er auf die gezielte Tötung von General Soleimani durch die USA ein. Chamenei sagte, der Vergeltungsschlag gegen die Vereinigten Staaten sei ein Erfolg gewesen. Der Angriff auf zwei Militärstützpunkte im Irak habe die Stellung der USA als Supermacht beschädigt. Mit Blick auf die Proteste in seinem Land erklärte Chamenei, diese würden keine Auswirkung auf den politischen Kurs des Landes haben. Einige Hundert seien von feindlichen Medien im Ausland getäuscht worden.



An dem Freitagsgebet in Teheran nahmen zehntausende Menschen teil. Sie riefen Parolen wie "Tod den USA".