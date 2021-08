Die deutsch-iranische Menschenrechtsaktivistin Nahid Taghavi ist nach Angaben ihrer Tochter im Iran zu zehn Jahren und acht Monaten Haft verurteilt worden.

Der 66-Jährigen wurde Mitgliedschaft in einer illegalen Gruppe und Propaganda gegen das Regime vorgeworfen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Schwabe, der dem Menschenrechtsausschuss des Bundestages angehört, erklärte, die Anklagepunkte seien haltlos und das Urteil eine Farce. Amnesty International forderte Taghavis umgehende Freilassung.



Sie war im vergangenen Oktober in Teheran festgenommen worden, der Prozess begann im April. Die Architektin ist bekannt für ihr Engagement für Frauenrechte. Sie besitzt die iranische und die deutsche Staatsbürgerschaft und lebt vorwiegend in Köln.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.