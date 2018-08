Die neuen Wirtschaftssanktionen der USA gegen den Iran belasten auch die deutsche Wirtschaft.

Nach Angaben des Deutschen Industrie- und Handelskammertages sanken die Exporte in den Iran in den ersten fünf Monaten dieses Jahres um vier Prozent. Im letzten Jahr war noch ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Zudem ziehen sich inzwischen viele deutsche Unternehmen aus dem Land zurück, wie der DIHK weiter mitteilte.



Die USA hatten vor drei Monaten das Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt und neue Sanktionen gegen den iranischen Finanz- und Energiesektor beschlossen. Erste Maßnahmen sollen kommende Woche in Kraft treten. US-Botschafter Grenell hatte zuvor deutsche Unternehmen aufgefordert, sich aus dem Iran-Geschäft zurückzuziehen.