Deutschland, Frankreich und Großbritannien sehen es mit Sorge, dass der Iran sein Atomprogramm weiter ausbauen will.

In einer gemeinsamen Erklärung wird auf die Ankündigung Teherans verwiesen, in der Uran-Anreicherungsanlage Natans weitere Zentrifugen zu installieren. Zudem wird ein Gesetz kritisiert, das Hardliner vergangene Woche im Parlament in Teheran durchgesetzt hatten. Darin ist neben einer Erweiterung des Atomprogramms vorgesehen, den Zugang von Kontrolleuren der Internationen Atomenergiebehörde zu iranischen Anlagen zu beschränken.



Deutschland, Frankreich und Großbritannien betonen, die geplanten Maßnahmen seien nicht vereinbar mit dem internationalen Atomabkommen. Wenn der Iran es ernst damit meine, Raum für Diplomatie zu erhalten, dürfe er das Gesetz nicht umsetzen. Präsident Rohani steht dem Gesetz kritisch gegenüber. Die letzte Entscheidung über Fragen des Atomprogramms trifft im Iran aber grundsätzlich der religiöse Führer, Ayatollah Khamenei.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.