Wochenlang haben die Menschen im Iran protestiert. Jetzt räumt die Staatsführung der Islamischen Republik erstmals offen ein, dass es auch tödliche Gewalt gegen Demonstrierende gegeben hat. Die Menschenrechtsorganisation "Amnesty International" spricht von mehr als 200 Toten.

Wir beantworten wichtige Fragen zu den Kundgebungen.

Was weiß man über die Opfer?

Das Staatsfernsehen gab bekannt, dass in mehreren Städten "Randalierer" erschossen worden seien. Die Angaben waren Teil eines Beitrages, in dem die persisch-sprachige Berichterstattung anderer Sender über die Proteste kritisiert wurde. Bei den Toten handle es sich zum einen um Aufrührer, die besonders geschützte Gebäude oder Militäreinrichtungen mit Waffen angegriffen oder die Geiseln genommen hätten. Andere Opfer seien Passanten, Sicherheitskräfte und friedliche Demonstranten gewesen - wobei laut der Nachrichtenagentur AP offenblieb, wer für deren Tod verantwortlich war.



Amnesty International gab die Zahl der Todesopfer am Montag mit mehr als 200 an. Zugleich betont die Organisation, dass die tatsächliche Zahl weit höher liegen dürfte. Viele Tote wurden demnach aus der Stadt Shahriar westlich von Teheran gemeldet. Dem Bericht zufolge werden Familien von Opfern bedroht und gewarnt, nicht mit den Medien zu sprechen. Manche müssten Geld dafür zahlen, um die Leichname ihrer Angehörigen zurückzuerhalten. Die iranische UNO-Mission bestreitet die Zahlen von Amnesty.

Worum geht es bei den Protesten?

Die Proteste begannen Mitte November, als die Regierung eine Erhöhung der Benzinpreise bekanntgab. Kraftstoff ist im Iran eigentlich staatlich subventioniert. Die Proteste erreichten bislang nicht das Ausmaß der "grünen Bewegung" von 2009. Allerdings kam es auch dieses Mal zur Eskalation und zu Gewalt, ähnlich wie bei den Protesten - möglicherweise ein Zeichen für den wachsenden Unmut der Menschen mit ihrer Situation. Ähnliche Demonstrationen gab es bereits zum Jahreswechsel 2018, auch damals bei weitem nicht nur in Teheran.



Der deutsch-iranische Politikwissenschaftler Ali Fathollah-Nejad schrieb am Montag im Tagesspiegel zur aktuellen Lage: "Auf die wirtschaftliche Notlage und die politischen Forderungen ist das Regime bis heute nicht eingegangen. Damals wie heute entwickelten sich die Proteste sofort zu Anti-Regime-Demonstrationen, die auf alle Flügel zielten: auf die sogenannten Moderaten ebenso wie auf die Hardliner. Auch damals breiteten sie sich wie ein Lauffeuer aus."

Wie haben die Behörden und die religiösen Führer auf die neuen Proteste reagiert?

Hart. Zum einen wurde nach Beginn der Proteste zeitweise das Internet blockiert - eine wiederkehrende Repressalie, um den Austausch und die Kommunikation der Demonstrierenden zu unterbinden. Außerdem gab es wiederholt Forderungen, besonders harte Strafen gegen Demonstrierende zu verhängen.



Der "supreme leader", der religiöse Führer Ayatollah Chamenei verurteilte die Proteste als gefährliche Verschwörung. Verantwortlich dafür seien Banditen, die Verbindungen zu den USA, Israel und Saudi-Arabien unterhielten. Diese hätten die Bevölkerung aufgehetzt.



Andere Geistliche forderten die Todesstrafe für manche Demonstrierende, so Ayatollah Chatami bei einem der Freitagsgebete in Teheran. Er sagte, einige der Anführer bei den Unruhen seien Gesetzlose gewesen. Als besonders schlimm bezeichnete er Angriffe auf Moscheen und islamische Zentren sowie die Verbrennung religiöser Bücher. Auch den anderen Demonstranten sollte eine Lektion erteilt werden, damit sie ihre Aktionen bis auf Ewigkeit bereuten.

Wie ist ist allgemeine Situation im Iran?

Die wirtschaftliche Lage ist katastrophal. Die Islamische Republik steckt seit Mai 2018 tief in der Krise. Damals vollzog US-Präsident Trump den einseitigen Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Atomabkommen mit dem Iran. In der Folge verhängten die USA zahlreiche, extrem harte Sanktionen. Betroffen ist neben der Ölindustrie zum Beispiel der Banken- und Finanzsektor.



Die anderen Vertragsstaaten, darunter auch Deutschland, versuchten zu reagieren und riefen eine Zweckgesellschaft namens "Instex" ins Leben. Sie soll unabhängig von den Sanktionen den weiteren Handel mit dem Iran gewährleisten, hat aber bislang nicht viel bewirkt.