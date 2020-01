Die einzige olympische Medaillengewinnerin des Irans hat das Land verlassen.

Die Taekwondo-Kämpferin Kimia Alisadeh begründete ihre Flucht mit der politischen Situation in der Islamischen Republik. Sie bezeichnete sich auf Instagram als "eine von Millionen unterdrückten Frauen im Iran". So kritisierte die 21-Jährige unter anderem, dass sie einen Hidschab tragen müsse. Außerdem beschuldigte sie Offizielle im Iran des Sexismus. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Isna soll Alisadeh in die Niederlande geflohen sein. Die stellvertretende Sportministerin wurde von Isna mit den Worten zitiert, dass man keine Sportlerin zwingen könne, im Iran zu bleiben. Aber man könne Frauen und den Frauensport unterstützen, sagte Farhadizad.



Alisadeh hatte 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Bronzemedaille gewonnen.