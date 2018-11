Der Westen des Iran ist von einem schweren Erdbeben erschüttert worden.

Die US-Erdbebenwarte habe die Stärke mit 6,4 angegeben, berichtet das Staatsfernsehen. Das Epizentrum lag demnach in der Nähe der Stadt Sarpol-e Sahab in der Provinz Kermanschah. Über Opfer oder Schäden ist bislang noch nichts bekannt. - In der Region waren vor rund einem Jahr bei einem schweren Erdbeben mehr als 400 Menschen ums Leben gekommen.