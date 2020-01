Im Iran sind erneut zahlreiche Menschen aus Protest gegen die Regierung auf die Straße gegangen. In Teheran zogen Demonstranten zum Freiheits-Platz, wie Korrespondenten berichteten. Auch an zwei Universitäten sowie in weiteren Städten gab es Kundgebungen. Die Teilnehmer riefen Parolen gegen die politische und geistliche Führung des Landes.

Ihre Kritik richtet sich insbesondere gegen den Abschuss eines ukrainischen Passagierflugzeugs durch das iranische Militär. In der Hauptstadt haben zahlreiche Sicherheitskräfte an zentralen Plätzen Stellung bezogen. Gestern hatten Polizisten mehrere Demonstrationen mit Schlagstöcken und Tränengas aufgelöst.



International für Spannungen sorgt zudem die vorübergehende Festnahme des britischen Botschafters in Teheran. Später wurde er einbestellt. Der Iran wirft ihm vor, an einer illegalen Kundgebung gegen die Regierung teilgenommen zu haben. Vor der britischen Botschaft versammelten sich Unterstützer der Revolutionsgarden. Zahlreiche Länder verurteilten das Vorgehen. Der britische Premierminister Johnson und Bundeskanzlerin Merkel bezeichneten die Festnahme in einem Telefonat als einen Verstoß gegen internationales Recht.