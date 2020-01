Die iranische Führung gerät wegen des Abschusses eines ukrainischen Passagierflugzeugs im eigenen Land immer stärker unter Druck. Videos in sozialen Netzwerken zeigen, wie Demonstranten in mehreren Städten auch heute den Rücktritt führender Politiker forderten, unter anderem in Teheran.

An mehreren Plätzen in der Hauptstadt wurden Sicherheitskräfte stationiert. Bei den gestrigen Demonstrationen hatten Polizisten Tränengas gegen die Tausenden Teilnehmer eingesetzt.



Unterstützer der iranischen Revolutionsgarde versammelten sich nach Angaben von Staatsmedien vor der britischen Botschaft in Teheran. Sie forderten deren Schließung. Hintergrund ist die angebliche Teilnahme des Botschafters Macaire an Protesten gegen die iranische Führung. Er war deshalb gestern kurzzeitig festgesetzt worden. Die Regierung in Teheran bestellte Macaire heute ein. Zur Begründung hieß es, er habe gegen diplomatische Vorschriften verstoßen. Macaire selbst bestreitet die Vorwürfe. Zahlreiche Nationen bezeichneten die Festnahme als einen Verstoß gegen internationales Recht, darunter Deutschland.