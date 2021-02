Der Iran hat ein weiteres Mal gegen das internationale Atomabkommen von 2015 verstoßen.

Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde begann das Land in der Atomanlage in Isfahan mit der Produktion von Uranmetall. Das Material kann zivil und zur Herstellung von Atomwaffen verwendet werden. IAEA-Generaldirektor Grossi erklärte, laut der Regierung in Teheran ziele die Produktion auf die Herstellung von Brennstoff für einen Forschungsreaktor ab.



Das Nuklearabkommen soll verhindern, dass der Iran Atombomben bauen kann. Nachdem die USA unter Präsident Trump aus dem Vertrag ausgestiegen waren, zieht sich der Iran schrittweise aus der Vereinbarung zurück. Trumps Nachfolger Biden hat eine Rückkehr in das Abkommen nicht ausgeschlossen, erwartet aber vom Iran erste Schritte dazu.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.