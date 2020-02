Vor dem Hintergrund der angespannten Beziehungen reist der neue EU-Außenbeauftragte Borrell in den Iran.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna mitteilte, trifft Borrell morgen Außenminister Sarif und andere Regierungsvertreter. Der Besuch gilt als Versuch der Europäischen Union, das Atomabkommen von 2015 zu retten.



Die Vereinbarung, die von den fünf UNO-Vetomächten und Deutschland mit dem Iran geschlossen wurde, sieht vor, dass Teheran sein Nuklearprogramm so abändert, dass es keine Atombomben bauen kann. Im Gegenzug sollten Sanktionen aufgehoben werden. Die USA haben sich aber 2018 aus dem Vertrag zurückgezogen und neue Sanktionen verhängt. Der Iran setzte daraufhin einzelne Klauseln aus.



Nach der Tötung von General Soleimani durch die USA erklärte das Regime in Teheran, man werde sich nicht mehr an die Bestimmungen zur Urananreicherung halten. Den Vertrag selbst hat der Iran aber nicht gekündigt.