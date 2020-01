Der EU-Außenbeauftragte Borrell bedauert es nach eigenen Worten "zutiefst", dass sich der Iran endgültig aus dem Atomabkommen zurückziehen will.

Borrell schreibt bei Twitter, gerade jetzt sei die volle Umsetzung der Vereinbarung wichtiger denn je für die Stabilität in der Region und die globale Sicherheit.



Der Iran hatte gestern angekündigt, Uran unbegrenzt anzureichern und keine Beschränkungen mehr bei der Anzahl und den Modellen seiner Zentrifugen einzuhalten.



Ein Sprecher der Bundesregierung erklärte, das bedeute nicht das Ende der Vereinbarung. Auch Außenminister Maas sagte, was Teheran jetzt erklärt habe, könne man nicht achselzuckend hinnehmen. Im Deutschlandfunk stellte er Gespräche mit Frankreich und Großbritannien noch für den heutigen Tag in Aussicht.